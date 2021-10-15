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НХЛ

Хоккеист Макэвой подписал новый контракт с "Бостоном" на $76 млн

Соглашение рассчитано на восемь лет
Чарли Макэвой AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Чарли Макэвой
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 15 октября. Американский защитник Чарли Макэвой подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" на восемь лет с годовой зарплатой $9,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нынешнее соглашение американского защитника истекает в конце сезона-2021/22.

Макэвою 23 года, на драфте НХЛ в 2016 году он был выбран "Бостоном" в первом раунде под общим 14-м номером. За "Бостон" американец провел 300 матчей, в которых набрал 154 очка (29 голов + 125 передач).

В первом матче нового сезона НХЛ "Бостон" примет "Даллас" в ночь на 17 октября.

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