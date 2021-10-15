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Допинг в спорте

Теннисистку Мишину временно отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил

В анализах российский спортсменки был обнаружен экзогенный тестостерон, который входит в список запрещенных веществ

ТАСС, 15 октября. Российская теннисистка Дарья Мишина была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что лаборатория в Монреале обнаружила в анализах Мишиной экзогенный тестостерон, который входит в список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Россиянке было направлено уведомление о предъявлении ей обвинений в нарушении антидопинговых правил. Мишина может подать апелляцию на временное отстранение от соревнований.

Мишиной 28 лет, она занимает 460-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей семи турниров под эгидой ITF.

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