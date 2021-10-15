Теннисистку Мишину временно отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 15 октября. Российская теннисистка Дарья Мишина была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что лаборатория в Монреале обнаружила в анализах Мишиной экзогенный тестостерон, который входит в список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Россиянке было направлено уведомление о предъявлении ей обвинений в нарушении антидопинговых правил. Мишина может подать апелляцию на временное отстранение от соревнований.

Мишиной 28 лет, она занимает 460-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей семи турниров под эгидой ITF.