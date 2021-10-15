Фигурист Алиев занял второе место на турнире в Будапеште, Самарин - третий

ТАСС, 15 октября. Россиянин Дмитрий Алиев стал вторым на международном турнире по фигурному катанию в Будапеште.

В сумме за короткую и произвольную программы Алиев набрал 230,63 балла (69,70 - за короткую программу, 160,93 - за произвольную). Первое место занял итальянец Маттео Риццо (234,40; 72,94 + 161,46), третьим стал еще один россиянин Александр Самарин (226,81; 74,46 + 152,35).

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2018 года. Самарину 23 года, он является серебряным призером чемпионата Европы, победителем российского этапа Гран-при и бронзовым призером командного чемпионата мира. Фигурист становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Турнир в Будапеште завершится 17 октября.