СКА проиграл "Йокериту" в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА со счетом 4:5 уступил хельсинскому "Йокериту" в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 10 104 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Никлас Енсен (1-я минута), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60) и Давид Скленичка (63). У петербуржцев отличились Мэт Робинсон (18), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36) и Андрей Кузьменко (59).
Во вторник СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым, он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, за это время он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду", в сентябре он подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач). В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).
"Йокерит" одержал вторую победу подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 19 матчах. СКА после 18 игр располагается на второй строчке таблицы с 26 очками в активе.
В следующем матче 17 октября СКА примет "Барыс". "Йокерит" 19 октября в гостях снова встретится с петербургским клубом.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|19
|8
|3
|2
|1
|1
|4
|63-57
|28
|2
|СКА
|18
|9
|1
|2
|1
|1
|4
|59-40
|26
|3
|Динамо М
|17
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|62-41
|24
|4
|ЦСКА
|19
|8
|4
|0
|0
|0
|7
|40-38
|24
|5
|Динамо Мн
|17
|8
|3
|0
|0
|2
|4
|55-43
|24
|6
|Локомотив
|17
|8
|1
|0
|1
|1
|6
|45-37
|20
|7
|Торпедо
|18
|7
|1
|0
|2
|1
|7
|47-47
|19
|8
|Спартак
|18
|6
|3
|0
|0
|0
|9
|39-42
|18
|9
|Динамо Р
|18
|7
|0
|0
|1
|2
|8
|36-50
|17
|10
|Северсталь
|17
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|29-40
|16
|11
|Витязь
|17
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|44-55
|13
|12
|Сочи
|19
|2
|2
|1
|2
|0
|12
|33-56
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|17
|15
|1
|0
|0
|0
|1
|67-30
|32
|2
|Трактор
|19
|10
|1
|4
|1
|1
|2
|61-46
|32
|3
|Салават Юлаев
|18
|10
|2
|0
|1
|1
|4
|52-35
|26
|4
|Ак Барс
|19
|7
|1
|3
|0
|3
|5
|44-39
|25
|5
|Автомобилист
|19
|7
|1
|1
|2
|2
|6
|60-56
|22
|6
|Авангард
|16
|7
|1
|1
|0
|0
|7
|47-40
|18
|7
|Барыс
|18
|4
|2
|1
|1
|1
|9
|41-51
|16
|8
|Нефтехимик
|17
|6
|0
|0
|0
|2
|9
|42-47
|14
|9
|Амур
|18
|3
|1
|2
|0
|2
|10
|36-54
|14
|10
|Сибирь
|17
|5
|0
|0
|0
|3
|9
|28-41
|13
|11
|Куньлунь
|17
|4
|0
|1
|1
|1
|10
|40-60
|12
|12
|Адмирал
|17
|3
|0
|0
|3
|2
|9
|32-59
|11