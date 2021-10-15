СКА проиграл "Йокериту" в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА со счетом 4:5 уступил хельсинскому "Йокериту" в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 10 104 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Никлас Енсен (1-я минута), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60) и Давид Скленичка (63). У петербуржцев отличились Мэт Робинсон (18), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36) и Андрей Кузьменко (59).

Во вторник СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым, он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, за это время он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду", в сентябре он подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач). В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

"Йокерит" одержал вторую победу подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 19 матчах. СКА после 18 игр располагается на второй строчке таблицы с 26 очками в активе.

В следующем матче 17 октября СКА примет "Барыс". "Йокерит" 19 октября в гостях снова встретится с петербургским клубом.