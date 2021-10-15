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КХЛ

СКА проиграл "Йокериту" в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

Встреча завершилась домашней победой финского клуба в овертайме со счетом 5:4
Вратарь СКА Ларс Юханссон Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вратарь СКА Ларс Юханссон
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА со счетом 4:5 уступил хельсинскому "Йокериту" в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 10 104 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Никлас Енсен (1-я минута), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60) и Давид Скленичка (63). У петербуржцев отличились Мэт Робинсон (18), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36) и Андрей Кузьменко (59).

Во вторник СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым, он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, за это время он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду", в сентябре он подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач). В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

"Йокерит" одержал вторую победу подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 19 матчах. СКА после 18 игр располагается на второй строчке таблицы с 26 очками в активе.

В следующем матче 17 октября СКА примет "Барыс". "Йокерит" 19 октября в гостях снова встретится с петербургским клубом.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1983211463-5728
2СКА1891211459-4026
3Динамо М17120000562-4124
4ЦСКА1984000740-3824
5Динамо Мн1783002455-4324
6Локомотив1781011645-3720
7Торпедо1871021747-4719
8Спартак1863000939-4218
9Динамо Р1870012836-5017
10Северсталь1742111829-4016
11Витязь1730123844-5513
12Сочи19221201233-5612
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург17151000167-3032
2Трактор19101411261-4632
3Салават Юлаев18102011452-3526
4Ак Барс1971303544-3925
5Автомобилист1971122660-5622
6Авангард1671100747-4018
7Барыс1842111941-5116
8Нефтехимик1760002942-4714
9Амур18312021036-5414
10Сибирь1750003928-4113
11Куньлунь17401111040-6012
12Адмирал1730032932-5911

 

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