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Бокс

Претендент на титул чемпиона мира по боксу Федор Чудинов победил немца Миттага в Казани

Соперник россиянина отказался от продолжения боя после второго раунда
Федор Чудинов Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Федор Чудинов
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов победил Ронни Миттага из Германии. Поединок в весовой категории до 76,2 кг, прошедший в Казани, завершился победой Чудинова, его соперник отказался от продолжения боя после второго раунда.

В послужном списке 34-летнего Чудинова теперь 25 побед (17 нокаутом), два поражения, одна ничья. Россиянин владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и занимает второе место в рейтинге WBA. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира - кубинец Давид Морель.

33-летний Миттаг потерпел пятое поражение в карьере при 31 победе (16 нокаутом) и четырех ничьих. За последние семь поединков он одержал лишь одну победу (три поражения, три ничьи).

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