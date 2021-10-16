Претендент на титул чемпиона мира по боксу Федор Чудинов победил немца Миттага в Казани

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов победил Ронни Миттага из Германии. Поединок в весовой категории до 76,2 кг, прошедший в Казани, завершился победой Чудинова, его соперник отказался от продолжения боя после второго раунда.

В послужном списке 34-летнего Чудинова теперь 25 побед (17 нокаутом), два поражения, одна ничья. Россиянин владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и занимает второе место в рейтинге WBA. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира - кубинец Давид Морель.

33-летний Миттаг потерпел пятое поражение в карьере при 31 победе (16 нокаутом) и четырех ничьих. За последние семь поединков он одержал лишь одну победу (три поражения, три ничьи).