Рублев и Карацев вышли в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

ТАСС, 16 октября. Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев обыграли немца Тима Пюца и новозеландца Майкла Винуса в полуфинале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 10:5 в пользу Рублева и Карацева. В финале россияне встретятся с победителями матча Джон Пирс (Австралия)/Филип Полашек (Словакия) - Иван Додиг (Хорватия)/Марсело Мело (Бразилия).

В женском парном разряде в финал вышли россиянка Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина из Казахстана. Их соперницами будут представительница Тайваня Се Шувэй и бельгийка Элиза Мертенс.

Рублеву 23 года, он занимает пятое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и 74-е - в парном. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в финале обыграв Карацева и Елену Веснину. Карацеву 28 лет, он занимает 23-е место в одиночном рейтинге ATP и 173-е - в парном.

Рублев и Карацев также выступали на турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде. Рублев в третьем круге проиграл американцу Томми Полу (4:6, 6:3, 5:7), Карацев в четвертом круге уступил поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 3:6).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.