Фигуристы Мишина, Галлямов и Козловский стали заслуженными мастерами спорта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Мишина выступает в паре с Галлямовым, в 2021 году они стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного чемпионата мира, прошедшего в Осаке.

Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой, на мировом первенстве в Швеции они стал бронзовыми призерами. В его активе также победа (2020) и бронзовая медаль (2019) чемпионатов Европы.

Кроме того, звания заслуженного мастера спорта удостоены чемпион Европы по дзюдо Инал Тасоев и четырехкратный бронзовый призер чемпионата мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту Сергей Трофимов.