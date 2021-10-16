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Фигурное катание

Фигуристы Мишина, Галлямов и Козловский стали заслуженными мастерами спорта

Также звания заслуженного мастера спорта удостоены дзюдоист Инал Тасоев и конькобежец Сергей Трофимов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Мишина выступает в паре с Галлямовым, в 2021 году они стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного чемпионата мира, прошедшего в Осаке.

Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой, на мировом первенстве в Швеции они стал бронзовыми призерами. В его активе также победа (2020) и бронзовая медаль (2019) чемпионатов Европы.

Кроме того, звания заслуженного мастера спорта удостоены чемпион Европы по дзюдо Инал Тасоев и четырехкратный бронзовый призер чемпионата мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту Сергей Трофимов.

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Фигурное катание
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