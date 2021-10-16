Путин направил приветствие участникам и гостям турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXI турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет среди теннисистов в Москве с 16 по 24 октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что турнир "станет большим праздничным событием в международной спортивной жизни".

Также президент отметил, что гордится российским теннисистами, которые завоевали победу в международных соревнованиях. "Они отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских играх в Токио, других авторитетных состязаниях", - добавил президент.

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во дворце спорта "Лужники".