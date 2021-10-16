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ММА

Соперник бойца ММА Шлеменко не прошел взвешивание и заплатит штраф

Поединок пройдет 17 октября на турнире Eagle FC

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко Артур Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории и отдаст оппоненту часть гонорара. В субботу прошла церемония взвешивания спортсменов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шлеменко показал вес 84,2 кг, Гусейнов - 85,6 кг. Лимит средней весовой категории составляет 83,9 кг, по правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г.

Также Гусейнов начнет бой с желтой карточкой (минус один балл в первом раунде). Поединок пройдет 17 октября на турнире Eagle FC.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и десять поражений.

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