Хоккеист Швырев подписал контракт со "Спартаком"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Нападающий Игорь Швырев стал игроком московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Швырев с 2015 по 2018 год выступал за магнитогорский "Металлург". Затем он два года провел в фарм-клубе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", после чего вернулся в Магнитогорск. Всего в КХЛ он провел 100 матчей, в которых набрал 9 очков (4 гола + 5 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (AHL) в его активе 106 игр и 22 очка (10+12).