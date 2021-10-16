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Футбол в России

Подготовка к матчу чемпионата России по футболу "Урал" - ЦСКА проходит в штатном режиме

15 октября в Екатеринбурге был введен режим ЧС из-за тлеющих торфяников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Приготовления к матчу 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским футбольным клубом "Урал" и московским ЦСКА проходят в штатном режиме, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Режим ЧС локального характера был введен 15 октября на территории, прилегающей к городскому микрорайону Солнечный, из-за тлеющих торфяников и появившегося смога.

"Подготовка к проведению матча "Урал" - ЦСКА проходит в штатном режиме, - говорится в сообщении. - РПЛ держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с клубами. Вчера в Екатеринбурге состоялся матч очередного тура М-Лиги (молодежного чемпионата России - прим. ТАСС), у инспектора и представителей сторон не возникло никаких нареканий по условиям проведения матча. Аэропорт Кольцово также работает в штатном режиме, рейсы прилетают и улетают без задержек".

Матч "Урал" - ЦСКА пройдет 17 октября и начнется в 14:00 мск.

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