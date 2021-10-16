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Летние неолимпийские виды спорта

"Енисей-СТМ" в восьмой раз завоевал Кубок России по регби

В финале красноярская команда обыграла "ВВА-Подмосковье"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей-СТМ" стал победителем Кубка России по регби в восьмой раз. В финале на московском стадионе "ВТБ-Арена" красноярцы обыграли со счетом 41:34 "ВВА-Подмосковье".

"Енисей-СТМ" и "ВВА-Подмосковье" встречались в финале Кубка России в 2017 году, тогда сильнее оказался "Енисей-СТМ" (26:19). Команда из Красноярска также является действующим чемпионом России.

Кубок России проводится ежегодно Регбийной премьер-лигой. В розыгрыше могут участвовать как профессиональные, так и любительские клубы. "ВВА-Подмосковье" и "Енисей-СТМ" по восемь раз становились обладателями кубка страны. Чаще всех в Кубке России побеждал красноярский клуб "Красный Яр" (10).

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