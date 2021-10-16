Боец Гусейнов заявил, что мог сняться с поединка против Шлеменко

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Артур Гусейнов мог сняться с поединка против соотечественника Александра Шлеменко из-за штрафных санкций. Об этом Гусейнов рассказал ТАСС.

Бой пройдет 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. На субботней церемонии взвешивания Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории, в связи с чем отдаст сопернику часть гонорара. Спортсмен показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

"Да, я думал [сняться], на эмоциях. Но все-таки, какой штраф, вот так я думал. Но да, придется отдать 30% гонорара. Я подошел к Шлеменко, объяснил, но он меня не понял", - сказал Гусейнов.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и десять поражений.