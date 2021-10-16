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Шлеменко заявил, что не уважает Гусейнова после потасовки

Бойцы устроили потасовку перед поединком на турнире Eagle FC в Сочи

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко заявил, что не уважает своего соперника Артура Гусейнова после потасовки во время дуэли взглядов перед боем. Об этом Шлеменко рассказал журналистам.

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Бой между Шлеменко и Гусейновым пройдет 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. Гусейнов во время дуэли взглядов подошел вплотную к Шлеменко и уперся в него лбом. В ответ Шлеменко оттолкнул Гусейнова. Бойцов разнял президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров.

"У нас теперь есть конфликт, он и сначала меня не уважал, было только постановочное уважение. Теперь есть конфликт, я до сих пор не отошел, такое уважение мне не нужно. Могло ли кончиться дракой? Да. Я остановил свою правую ногу", - сказал Шлеменко.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 10 поражений.

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