Симонян заявил, что ждет от "Спартака" победы и качественной игры в дерби с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян ждет от "Спартака" победы и качественной игры в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.

Матч пройдет 16 октября на "Открытие Банк Арене", встреча начнется в 19:00 мск. 12 октября олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну исполнилось 95 лет.

"Было приятно получить поздравление от сборной России, Валере (главному тренеру сборной России Валерию Карпину - прим. ТАСС) выразил благодарность, теперь дело за "Спартаком", - сказал Симонян. - Что можно ждать от игры? Нужно ждать победы и хорошего качественного футбола, чтобы не только мы с вами с трибун, но и сами игроки получили удовольствие".

В день юбилея Симоняна пресс-служба РФС опубликовала видеопоздравления, в частности от президентов Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, игрока "Барселоны" Жерара Пике и главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью. "Президент [России] поздравил, часы подарил, настольные. Конечно, приятно получить поздравления и от президентов ФИФА и УЕФА", - добавил Симонян.

Симонян также рассказал о своем лечении. "Я сделал операцию: мне ставили кардиостимулятор. Но на этом дело не кончилось. В пятницу меня выписывали, записывал интервью здесь. Рвусь на поле", - отметил он.