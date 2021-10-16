Симонян считает, что Карпин справляется с работой в сборной России по футболу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин справляется со своей работой. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

В октябре сборная России одержала победы в отборе на чемпионат мира над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1) и возглавила за два матча до конца групповой стадии отборочную группу.

"Просто нужно закончить отбор благополучно, - сказал Симонян. - Очень серьезный соперник - сборная Хорватии. Все-таки нужно показывать свой футбол, иной раз можно поставить себе целью сыграть на ничью, а не на победу. Главное - добиться результата".

"Давал ли совет Карпину? Нет, не в моем характере. Если спросит меня, да, а так это бестактно. Чего спрашивать сейчас, пока справляется", - добавил он.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.