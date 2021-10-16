Дубли Якупова и Телегина помогли "Авангарду" одержать четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 16 октября. Омский "Авангард" дома победил "Сибирь" из Новосибирска со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (22-я и 32-я минуты) и Иван Телегин (29, 55), у "Сибири" отличились Вячеслав Литовченко (5, 39) и Денис Голубев (35). Нападающий Корбан Найт и защитник Оливер Каски из "Авангарда" отличились результативными передачами и набрали очки в третьем матче подряд - 7 (3+4) и 5 (0+5).
"Авангард" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 играх. "Сибирь" идет на 10-й позиции с 13 очками после 18 матчей. В следующей игре омская команда в гостях встретится с "Сочи" 18 октября. "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с подольским "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|19
|8
|3
|2
|1
|1
|4
|63-57
|28
|2
|СКА
|18
|9
|1
|2
|1
|1
|4
|59-40
|26
|3
|Динамо М
|17
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|62-41
|24
|4
|ЦСКА
|19
|8
|4
|0
|0
|0
|7
|40-38
|24
|5
|Динамо Мн
|17
|8
|3
|0
|0
|2
|4
|55-43
|24
|6
|Локомотив
|17
|8
|1
|0
|1
|1
|6
|45-37
|20
|7
|Торпедо
|18
|7
|1
|0
|2
|1
|7
|47-47
|19
|8
|Динамо Р
|19
|7
|1
|0
|1
|2
|8
|40-53
|19
|9
|Спартак
|18
|6
|3
|0
|0
|0
|9
|39-42
|18
|10
|Северсталь
|18
|4
|3
|1
|1
|1
|8
|35-45
|18
|11
|Витязь
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|47-59
|14
|12
|Сочи
|19
|2
|2
|1
|2
|0
|12
|33-56
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|17
|15
|1
|0
|0
|0
|1
|67-30
|32
|2
|Трактор
|19
|10
|1
|4
|1
|1
|2
|61-46
|32
|3
|Салават Юлаев
|18
|10
|2
|0
|1
|1
|4
|52-35
|26
|4
|Ак Барс
|19
|7
|1
|3
|0
|3
|5
|44-39
|25
|5
|Автомобилист
|19
|7
|1
|1
|2
|2
|6
|60-56
|22
|6
|Авангард
|17
|8
|1
|1
|0
|0
|7
|51-43
|20
|7
|Барыс
|18
|4
|2
|1
|1
|1
|9
|41-51
|16
|8
|Нефтехимик
|18
|6
|0
|0
|0
|3
|9
|47-53
|15
|9
|Амур
|18
|3
|1
|2
|0
|2
|10
|36-54
|14
|10
|Сибирь
|18
|5
|0
|0
|0
|3
|10
|31-45
|13
|11
|Куньлунь
|17
|4
|0
|1
|1
|1
|10
|40-60
|12
|12
|Адмирал
|17
|3
|0
|0
|3
|2
|9
|32-59
|11