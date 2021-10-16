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КХЛ

Дубли Якупова и Телегина помогли "Авангарду" одержать четвертую победу подряд в КХЛ

Омский клуб в Балашихе обыграл "Сибирь"

ТАСС, 16 октября. Омский "Авангард" дома победил "Сибирь" из Новосибирска со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (22-я и 32-я минуты) и Иван Телегин (29, 55), у "Сибири" отличились Вячеслав Литовченко (5, 39) и Денис Голубев (35). Нападающий Корбан Найт и защитник Оливер Каски из "Авангарда" отличились результативными передачами и набрали очки в третьем матче подряд - 7 (3+4) и 5 (0+5).

"Авангард" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 играх. "Сибирь" идет на 10-й позиции с 13 очками после 18 матчей. В следующей игре омская команда в гостях встретится с "Сочи" 18 октября. "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с подольским "Витязем".

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