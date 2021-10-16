Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку в матче РПЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Массовая потасовка между футболистами "Динамо" и "Спартака" произошла в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходит на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.

Конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие также тренеры и запасные игроки команд.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев по итогам инцидента показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

После первого тайма счет - 1:0 в пользу "Динамо". Мяч после подачи углового забил Иван Ордец.