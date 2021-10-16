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Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Второе место занимает Майя Хромых, третье - Софья Самодурова
Анна Щербакова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

За свой прокат Щербакова получила 74,76 балла. Второе место занимает россиянка Майя Хромых (72,82), российская фигуристка Софья Самодурова расположилась на третьей позиции (67,15).

Произвольную программу женщины представят 17 октября.

Щербаковой 17 лет, она является победительницей мирового первенства (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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