Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

ТАСС, 16 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

За свой прокат Щербакова получила 74,76 балла. Второе место занимает россиянка Майя Хромых (72,82), российская фигуристка Софья Самодурова расположилась на третьей позиции (67,15).

Произвольную программу женщины представят 17 октября.

Щербаковой 17 лет, она является победительницей мирового первенства (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).