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Футбол в России

Витория прокомментировал потасовку в матче "Спартак" - "Динамо"

Четыре футболиста по итогам конфликта получили желтые карточки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Главный арбитр матча "Спартак" - "Динамо" Сергей Карасев мог не допустить потасовки, если бы сумел развести футболистов по сторонам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 2:2. На 43-й минуте между футболистами команд произошла потасовка, конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста красно-белых Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие тренеры и запасные игроки команд.

"Я не видел каких-то фото и видео. Хотел бы дать комментарий по судье, который должен был развести их, поскольку игроки на тот момент потеряли голову", - сказал Витория.

Карасев по итогам инцидента показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

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Российский футболВитория, Руй
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