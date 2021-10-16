Судья Карасев заявил, что хочет подольше оставаться в профессии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев хотел бы подольше оставаться в своей профессии. Об этом он рассказал журналистам.

Карасев судил матч 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" (2:2) и показал футболистам восемь желтых карточек, включая четыре после потасовки между командами в конце первого тайма.

"Я ничего комментировать не буду, посмотрите все повторы, у нас есть руководитель. Ничего сравнивать не буду, но любое дерби - это непросто", - сказал Карасев.

"Моя цель - побольше матчей в Лиге чемпионов и оставаться в профессии подольше. Наш ориентир в возрасте - Владислав Юрьевич Безбородов, он в полном порядке. Мы все за ним тянемся", - добавил 42-летний Карасев.

Безбородову 48 лет. В декабре 2014 года ФИФА отменила возрастные ограничения для арбитров, обслуживающих международные матчи. Каждый судья старше 45 лет ежегодно должен проходить тестирование, медосмотр и проверку на профессиональную пригодность.