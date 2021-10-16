Теннисистки Кудерметова и Рыбакина уступили в финале парного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 16 октября. Россиянка Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина из Казахстана уступили представительнице Тайваня Се Шувэй и бельгийке Элизе Мертенс в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Се Шувэй и Мертенс.

В ночь на воскресенье состоится финал мужского парного турнира. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев встретятся с австралийцем Джоном Пирсом и словаком Филипом Полашеком.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке одиночного рейтинга и 21-м месте парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является обладательницей одного титула WTA. Рыбакиной 22 года, она занимает 16-е место в одиночном рейтинге и 95-е в парном. Теннисистка из Казахстана является обладательницей двух титулов под эгидой организации, лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.