Нурмагомедов подсказывает Исмаилову в бою с Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подсказывает Магомеду Исмаилову во время его поединка с Владимиром Минеевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Исмаилов и Минеев проводят бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Первый поединок прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

Нурмагомедов сидит в зрительном зале и выкрикивает советы Исмаилову. Периодически Нурмагомедов кричит в адрес тренерского угла бойца. Бывший боец UFC вскакивает с места при опасных моментах.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года и трижды защитил титул. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.