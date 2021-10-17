Угрозы жизни для бойца Исмаилова нет

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Жизни бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова после нокаута от Владимира Минеева ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в медицинской бригаде.

Исмаилов и Минеев провели бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Минеев нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего тот долго лежал на настиле октагона без сознания. Через несколько минут Исмаилова привели в сознание.

"Угрозы жизни Исмаилова нет" - сказал медицинский работник.

Первый поединок прошел между Исмаиловым и Минеевым в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья, 31-летнего Минеева - 16 побед, одно поражение, одна ничья.