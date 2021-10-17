Тренер бойца Минеева заявил об уважении к Исмаилову

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Тренер российского бойца смешанного стиля Владимира Минеева Расул Магомедалиев с уважением относится к Магомеду Исмаилову. Об этом он заявил ТАСС.

В ночь на воскресенье Минеев победил Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона организации AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг). Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

"Мы продолжаем уважать друг друга. Это был отличный бой. Я верил во Владимира [Минеева], он вставал и поднимался всегда", - сказал Магомедалиев.