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ММА

Боец Исмаилов не пришел на пресс-конференцию после боя с Минеевым из-за состояния здоровья

Спортсмен проиграл нокаутом в третьем раунде, после чего на некоторое время потерял сознание

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов не пришел на пресс-конференцию после поражения от Владимира Минеева по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщили в медицинской бригаде.

Исмаилов и Минеев провели бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Минеев нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего тот некоторое время лежал на настиле октагона без сознания. Через несколько минут Исмаилова привели в сознание. Медицинский сотрудник сообщил ТАСС, что угрозы жизни спортсмена нет.

"Ему не рекомендуется общаться по состоянию здоровья" - сказал собеседник агентства.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

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