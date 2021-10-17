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ММА

Минеев заявил о готовности провести третий бой с Исмаиловым

Первый поединок спортсменов завершился вничью, второй - победой Владимира Минеева

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев готов провести еще один поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом он рассказал журналистам.

Исмаилов и Минеев провели бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Минеев нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего тот некоторое время лежал на настиле октагона без сознания. Вскоре Исмаилова привели в сознание.

"Мы можем продолжить, если ставки будут повышаться. Мы готовы с Исмаиловым", - сказал Минеев.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья, 31-летнего Минеева - 16 побед, одно поражение, одна ничья.

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