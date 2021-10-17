"Флорида" с Бобровским в воротах победила "Айлендерс" с Сорокиным в матче НХЛ

ТАСС, 17 октября. "Флорида" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сэм Беннетт (10, 24, 50-я минуты), Энтони Дюклер (39) и Александр Барков (53). У проигравших отличился Оливер Вальстрём (44).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин совершил 24 сейва.

Команды провели вторые матчи в текущем сезоне, на счету "Флориды" две победы, "Айлендерс" - два поражения.

В следующем матче "Флорида" 20 октября в гостях сыграет с "Тампой", "Айлендерс" в этот же день на выезде встретятся с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Баффало" на своем льду обыграл "Аризону" (2:1 Б).