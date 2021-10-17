Кучеров не доиграл матч НХЛ с "Вашингтоном" из-за повреждения

ТАСС, 17 октября. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона".

Хоккеист покинул лед в концовке третьего периода. О характере повреждения на данный момент не сообщается.

8 октября Кучеров наравне с нападающим Александром Овечкиным ("Вашингтон") и вратарем Андреем Василевским ("Тампа") был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине.

В нынешнем сезоне Кучеров провел три игры, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.