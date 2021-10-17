"Вашингтон" проиграл "Тампе" в матче НХЛ. Овечкин и Сергачев забросили по шайбе

ТАСС, 17 октября. "Вашингтон" уступил "Тампе" в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил российский форвард Александр Овечкин (39-я минута). У гостей отличились защитник Михаил Сергачев (45) и Стивен Стэмкос (65).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 5 очков (3 шайбы + 2 результативные передачи) в двух матчах. Он забил 733-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю форвард занимает пятое место в истории, впереди него располагаются Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Одноклубники Овечкина нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Сергачев забросил первую шайбу в сезоне, также на его счету две результативные передачи в трех матчах. Его партнер по команде форвард Никита Кучеров очков в матче не набрал и досрочно завершил игру в третьем периоде из-за повреждения. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска.

"Вашингтон" в двух матчах на старте сезона по разу выиграл и проиграл, "Тампа" одержала вторую победу подряд при одном поражении. В следующем матче "Вашингтон" 20 октября примет "Колорадо", "Тампа" в этот же день дома сыграет с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Детройт" дома победил "Ванкувер" (3:1), "Питтсбург" на своем льду был сильнее "Чикаго" (5:2), "Сиэтл" в гостях в овертайме уступил "Коламбусу" (1:2 ОТ), "Даллас" на выезде проиграл "Бостону" (1:3), "Торонто" в родных стенах оказался сильнее "Оттавы" (3:1).