Передача Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 17 октября. "Монреаль" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (30-я минута), Алексис Лафренье (50) и Кевин Руни (60), у проигравших отличился Джонатан Друин (30).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, которая стала второй для него в трех матчах нынешнего сезона. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали первую победу в сезоне при двух поражениях. "Монреаль" проиграл все три игры на старте сезона.

В следующем матче "Рейнджерс" 19 октября в гостях сыграют с "Торонто", "Монреаль" днем позже примет "Сан-Хосе".