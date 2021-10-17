Рублев и Карацев проиграли в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

ТАСС, 17 октября. Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев проиграли австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку в финале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Пирса и Полашека.

Рублеву 23 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и 74-е - в парном. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в финале обыграв Карацева и Елену Веснину. Карацеву 28 лет, он занимает 23-е место в одиночном рейтинге ATP и 173-е - в парном.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.