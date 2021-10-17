Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 17 октября. "Нэшвилл" проиграл "Каролине" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Джеспер Фаст (7-я минута), российский форвард Андрей Свечников (55) и Теуво Теравайнен (59). У хозяев отличились Райан Джохансен (38) и Филип Форсберг (60).

Свечников забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету одна результативная передача в двух матчах. Российский форвард "Нэшвилла" Яков Тренин баллов за результативность не набрал.

"Каролина" в двух матчах на старте сезона одержала две победы, "Нэшвилл" в обеих встречах проиграл.

В следующем матче "Каролина" 22 октября в гостях сыграет с "Монреалем", "Нэшвилл" 20 октября примет "Лос-Анджелес".