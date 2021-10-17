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НХЛ

"Сент-Луис" победил "Колорадо" в матче НХЛ. Барбашев и Бучневич отметились передачами

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 17 октября. "Колорадо" проиграл "Сент-Луису" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джастин Фолк (5-я минута), Брэйден Шенн (29), Давид Перрон (32, 47) и Райан О'Райлли (60), у проигравших отличились Андре Бураковски (35), Тайсон Джост (55) и Джей Ти Камфер (57).

Российские форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Иван Барбашев записали на свой счет по одной результативной передаче. Их партнер по команде нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.

Для "Сент-Луиса" этот матч стал первым в нынешнем сезоне, "Колорадо" в двух матчах по разу выиграл и проиграл.

В следующем матче "Сент-Луис" 19 октября в гостях сыграет с "Аризоной", "Колорадо" днем позднее на выезде встретится с "Вашингтоном".

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