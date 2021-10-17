Российский боец Немков вышел в финал Гран-при Bellator

ТАСС, 17 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил литовца Юлиуса Англицкаса в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в полутяжелой весовой категории. Бой прошел в Финиксе (штат Аризона, США) и завершился победой чемпиона организации болевым приемом в четвертом раунде.

В финале российский боец встретится с американцем Кори Андерсоном.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года. В поединке против Англицкаса он успешно провел вторую защиту титула. Всего на счету 29-летнего спортсмена 14 побед и два поражения.