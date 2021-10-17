В "Урале" заявили, что ситуация с горением торфяников не помешает проведению матча с ЦСКА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Смог и запах гари, которые могли бы помешать проведению матчу 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА, не наблюдаются в районе стадиона "Екатеринбург-Арена". В связи с этим плановая подготовка продолжается, матч состоится, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского клуба в воскресенье.

"Идет плановая подготовка к матчу "Урал" - ЦСКА, он начнется в 16:00 (14:00 мск). Наши гости приехали накануне в Екатеринбург, все в штатном режиме, все службы готовятся, в том числе стадион. Я сейчас сам нахожусь на "Екатеринбург-Арене", и здесь, в центре города, какой-то гари или смога не наблюдается, поэтому матч "Урал" - ЦСКА состоится", - сказал собеседник агентства.

В других районах Екатеринбурга, в том числе в микрорайоне Солнечный (Чкаловский район), около которого тлеют торфяники, еще сохраняется дымка и запах гари, передает корр. ТАСС. Жители города жалуются на сложную обстановку с 11 октября, а 14 октября было выявлено превышение ПДК примесей вредных веществ в воздухе. 15 октября в Екатеринбурге ввели режим ЧС локального характера на территории микрорайона Солнечный.

Матч "Урал" - ЦСКА пройдет 17 октября и начнется в 14:00 мск.