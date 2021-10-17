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ММА

Исмаилов в воскресенье пройдет медобследование из-за проблем со здоровьем

В субботу боец проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights, после боя он потерял сознание

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов в воскресенье пройдет медицинское обследование из-за проблем со здоровьем после боя с Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Исмаилов в субботу проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights. После этого Исмаилов потерял сознание.

"Магомед сегодня сдаст все анализы, чтобы понять, что произошло. Вчера у него было достаточно плохое состояние", - сказал собеседник агентства.

Исмаилову 35 лет. В смешанных единоборствах в его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.

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