Исмаилов в воскресенье пройдет медобследование из-за проблем со здоровьем

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов в воскресенье пройдет медицинское обследование из-за проблем со здоровьем после боя с Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Исмаилов в субботу проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights. После этого Исмаилов потерял сознание.

"Магомед сегодня сдаст все анализы, чтобы понять, что произошло. Вчера у него было достаточно плохое состояние", - сказал собеседник агентства.

Исмаилову 35 лет. В смешанных единоборствах в его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.