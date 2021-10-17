"Авангард" и "Ак Барс" проведут матч Континентальной хоккейной лиги в Дубае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский "Авангард" подписали меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

#KHLWorldGames едет в Объединенные Арабские Эмираты ! 3 декабря 2021 г. в Дубае состоится матч регулярного сезона КХЛ между @hcavangardomsk и @hcakbars : https://t.co/zGsqjc1MSq pic.twitter.com/zsZq5Esb0P

"Рад, что в этом мы году сможем продолжить традицию проведения этих игр, - сказал Морозов. - Дубай в этом году примет этот матч. Тем самым мы хотим познакомить новую аудиторию с нашей прекрасной игрой, чтобы люди заинтересовались ей. Благодарны компании G-Drive, "Авангарду", а также Министерству туризма и коммерции Дубая и спортивному совету города".

"Мы проделали большую работу, чтобы подписать этот меморандум, - отметил Крылов. - Благодарны КХЛ, что доверили нам такое непростое дело. Горды тем, что омский хоккей будет представлять Россию на "Экспо".

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.