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КХЛ

"Авангард" и "Ак Барс" проведут матч Континентальной хоккейной лиги в Дубае

Встреча состоится 3 декабря
© Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский "Авангард" подписали меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города. 3 декабря в Дубае состоится матч "Авангард" - "Ак Барс".

"Рад, что в этом мы году сможем продолжить традицию проведения этих игр, - сказал Морозов. - Дубай в этом году примет этот матч. Тем самым мы хотим познакомить новую аудиторию с нашей прекрасной игрой, чтобы люди заинтересовались ей. Благодарны компании G-Drive, "Авангарду", а также Министерству туризма и коммерции Дубая и спортивному совету города".

"Мы проделали большую работу, чтобы подписать этот меморандум, - отметил Крылов. - Благодарны КХЛ, что доверили нам такое непростое дело. Горды тем, что омский хоккей будет представлять Россию на "Экспо".

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.

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