Кениец Элиша Ротич выиграл 44-й Парижский марафон, установив новый рекорд соревнования

31-летний спортсмен установил новый рекорд соревнования. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году трехкратным олимпийским чемпионом в беге на 5 000 и 10 000 метров Кененисой Бекеле из Эфиопии. Тогда он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 4 секунды. Второе место в забеге 2021 года занял эфиоп Хайлемарьям Кирос (отставание 20 секунд), третье - спортсмен из Кении Хиллари Кипсамбу (+0.22).

Среди женщин победу одержала Тигист Мемуйе с результатом 2 часа 26 минут 12 секунд, второй финишировала Йенеш Динкеза (отставание 2 секунды), третьей стала Фанту Джимма (+0.10). Все спортсменки представляли Эфиопию.

Парижский международный марафон организован во французской столице в 44-й раз. В этом году он проходил при повышенных мерах санитарной безопасности. Для участия в марафоне все спортсмены должны были предоставить санитарный пропуск. В зоне старта и финиша участникам забега было предписано носить маски. В прошлом году в связи с пандемией забег был отменен.

В этом году число участников соревнования превысило 30 тыс. человек - профессиональных спортсменов и любителей бега. Маршрут марафона проходит от Елисейских Полей по главным улицам Парижа. Финишировали бегуны на авеню Фош, недалеко от Триумфальной арки.

Впервые марафонский забег прошел в Париже в 1896 году - в честь прошедших дебютных Олимпийских игр современности в Афинах. Однако первые современные соревнования состоялись во французской столице в 1976 году, когда на старт вышли только мужчины, а победил француз Жан-Пьер Одье. Следующий марафон, как ожидается, состоится в апреле 2022 года.