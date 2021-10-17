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"ВТБ Кубок Кремля"

Победительница трех турниров Большого шлема Кербер снялась с Кубка Кремля из-за болезни

До этого снялись Эмма Радукану и Белинда Бенчич
Анжелика Кербер EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Анжелика Кербер
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Германская теннисистка Анжелика Кербер пропустит "ВТБ Кубок Кремля" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кербер 33 года, она трижды выигрывала турниры Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (2016), Уимблдон (2018) и Открытый чемпионат США (2016). Также Кербер является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Теннисистка занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее с Кубка Кремля снялись победительница Открытого чемпионата США 2021 года британка Эмма Радукану и действующая победительница турнира швейцарка Белинда Бенчич.

Турнир пройдет с 18 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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