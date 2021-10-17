ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена".
В составе московской команды гол забил Чидера Эджуке (52-я минута).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400-й матч в качестве капитана армейцев.
ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьих). Благодаря победе над "Уралом" ЦСКА обошел московский "Локомотив" и вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Урал" прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья) и продолжает занимать 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков.
Следующий матч ЦСКА дома проведет против самарских "Крыльев Советов" 23 октября, а "Урал" на следующий день сыграет с "Ахматом" на выезде.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|9
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|14
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8