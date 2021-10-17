ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена".

В составе московской команды гол забил Чидера Эджуке (52-я минута).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400-й матч в качестве капитана армейцев.

ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьих). Благодаря победе над "Уралом" ЦСКА обошел московский "Локомотив" и вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Урал" прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья) и продолжает занимать 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков.

Следующий матч ЦСКА дома проведет против самарских "Крыльев Советов" 23 октября, а "Урал" на следующий день сыграет с "Ахматом" на выезде.