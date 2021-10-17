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Футбол в России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0
© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена".

В составе московской команды гол забил Чидера Эджуке (52-я минута).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400-й матч в качестве капитана армейцев.

ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьих). Благодаря победе над "Уралом" ЦСКА обошел московский "Локомотив" и вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Урал" прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья) и продолжает занимать 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков.

Следующий матч ЦСКА дома проведет против самарских "Крыльев Советов" 23 октября, а "Урал" на следующий день сыграет с "Ахматом" на выезде.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Сочи1170417-1221
3Динамо1162316-1120
4ЦСКА1162314-820
5Локомотив1146115-1018
6Краснодар1052317-917
7Спартак1152413-1017
8Рубин1143415-1315
9Нижний Новгород1042412-1314
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Арсенал1133514-2012
13Ростов1123615-239
14Урал112365-149
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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