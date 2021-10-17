Гандболистки ЦСКА обыграли шведский "Сэвехов" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб ЦСКА со счетом 29:28 обыграл шведский "Сэвехов" в матче четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА провел третий матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Гандболистки российского клуба не смогли вылететь на встречу первого тура с французским "Метцем" из-за строгих карантинных мер. ЦСКА обратился в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату.

Гандболистки ЦСКА занимают пятое место в группе В, набрав 4 очка. Лидирует венгерский "Дьёр" (6 очков), второе место занимает норвежский клуб "Вайперс" (4), третье - французский "Метц" (4), четвертое - датский "Оденсе" (4). Шестое место занимает словенский "Крим" (2), далее идут "Сэфехов" (2) и турецкий "Кастамону" (0). В следующем туре ЦСКА 23 октября сыграет с "Вайперс", а "Сэвехов" днем позже примет "Кастамону".

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 16 команд, которые разбиты на две группы. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

Лига чемпионов завершится 30 мая 2022 года.