"Салават Юлаев" прервал 14-матчевую серию побед "Металлурга" в КХЛ

ТАСС, 17 октября. Уфимский "Салават Юлаев" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

В составе победителей шайбами отметились Сергей Шмелев (8-я минута), Петр Хохряков (11), Филип Ларсен (11), Александр Кадейкин (36) и Тему Хартикайнен (38). У "Металлурга" дублем отличился Линус Хульстрём (12, 23).

"Салават Юлаев" прервал серию из трех поражений и сохранил за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 28 очков в 19 встречах. "Металлург" потерпел второе поражение в сезоне (оба - от "Салавата Юлаева") и прервал серию из 14 побед. Несмотря на поражение, "Металлург" сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 32 очка в 18 встречах. Следующий матч "Металлург" проведет на выезде 19 октября против рижского "Динамо", "Салават Юлаев" в тот же день в Челябинске сыграет с "Трактором".