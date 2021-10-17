Московское "Динамо" потерпело третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" уступило челябинскому "Трактору" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присуствии 2 487 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тему Пулккинен (15-я и 59-я минуты), Илья Карпухин (31), Лукаш Седлак (37) и Сергей Калинин (56). У проигравших отличились Вадим Шипачев (20), Дмитрий Рашевский (46) и Александр Петунин (55).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 18 матчах 24 очка. "Трактор" одержал восьмую победу подряд и вышел на первую позицию на Востоке с 34 очками в 20 матчах.

В следующем матче "Динамо" на выезде встретится с казанским "Ак Барсом", "Трактор" на своей площадке примет уфимский "Салават Юлаев", обе игры пройдут 19 октября.