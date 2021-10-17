Горячкина уступила в восьмом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Александра Горячкина белыми фигурами проиграла Александру Предке в восьмом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. Во втором туре Горячкина белыми фигурами обыграла Александра Мотылева, в третьем - уступила черными Кириллу Алексеенко, остальные партии шахматистки закончились вничью. В следующем туре Горячкина черными фигурами сыграет с Владимиром Федосеевым.

Также в восьмом туре Никита Витюгов черными фигурами переиграл Кирилла Алексеенко. Вничью завершились партии Максима Матлакова с Федосеевым, Дмитрия Андрейкина с Максимом Чигаевым, Павла Понкратова с Александром Рахмановым и Александра Мотылева с Андреем Есипенко.

Турнирную таблицу после восьми туров возглавляет Витюгов (5,5 очка). Далее идут Федосеев (5), Матлаков, Андрейкин (по 4,5), Есипенко, Алексеенко (по 4), Чигаев, Предке, Горячкина, Мотылев, Понкратов (по 3,5) и Рахманов (3).

В восьмом туре женского суперфинала белыми фигурами Евгения Овод обыграла Анастасию Боднарук, Валентина Гунина переиграла Алису Галлямову, Алина Кашлинская - Лею Гарифуллину. Наталья Погонина черными фигурами победила Ольгу Гирю. Вничью завершились партии Полины Шуваловой с Дарьей Войт и Марины Гусевой с Алиной Бивол. В турнирной таблице лидирует Гунина (6,5 очка), за ней следуют Овод (6), Шувалова (5,5), Кашлинская (5), Погонина (4,5), Гарифуллина (4), Галлямова, Гиря (по 3,5), Войт, Боднарук, Гусева (по 2,5) и Бивол (2).

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).

В новость внесены изменения в 19:01 мск - добавлены результаты и турнирное положение.