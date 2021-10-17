"Химки" победили "Ахмат" и прервали серию без побед в чемпионате России из восьми матчей

ХИМКИ /Московская область/, 17 октября. Подмосковные "Химки" обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
Голы забили Илья Кухарчук (12-я минута) и Александр Долгов (90).
Подмосковный клуб одержал первую победу в РПЛ с 1 августа, тогда "Химки" обыграли в гостях "Краснодар" (1:0) во втором туре. После этого команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью.
"Химки" вышли на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков в 11 матчах. "Ахмат" сохранил 11-ю строчку, набрав 12 очков в 11 встречах.
В следующем матче "Химки" сыграют на выезде против московского "Динамо" 22 октября, "Ахмат" примет екатеринбургский "Урал" 24 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|11
|2
|5
|4
|10-15
|11
|14
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|15
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|16
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8