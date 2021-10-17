"Химки" победили "Ахмат" и прервали серию без побед в чемпионате России из восьми матчей

ХИМКИ /Московская область/, 17 октября. Подмосковные "Химки" обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

Голы забили Илья Кухарчук (12-я минута) и Александр Долгов (90).

Подмосковный клуб одержал первую победу в РПЛ с 1 августа, тогда "Химки" обыграли в гостях "Краснодар" (1:0) во втором туре. После этого команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью.

"Химки" вышли на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков в 11 матчах. "Ахмат" сохранил 11-ю строчку, набрав 12 очков в 11 встречах.

В следующем матче "Химки" сыграют на выезде против московского "Динамо" 22 октября, "Ахмат" примет екатеринбургский "Урал" 24 октября.