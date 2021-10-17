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Футбол в России

Глушаков не считает, что его отсутствие сказывается на игре "Химок"

Команда выиграла у "Ахмата" со счетом 2:0

ХИМКИ /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. Денис Глушаков считает, что его отсутствие не сказывается на игре подмосковного футбольного клуба "Химки". Такое мнение он высказал журналистам.

Игрок приехал с повреждением в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира с командами Словакии и Словении. В воскресенье "Химки" без Глушакова выиграли у "Ахмата" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Глупо говорить, что "Химки" без меня и со мной в составе - это разные команды. Команда выиграла сегодня, это важнее всего. Также можно про сборную говорить: сколько травмированных, но выиграли", - сказал Глушаков.

"Что касается сегодняшней игры, то "Химки" не намного, но сильнее были. Счет на табло. У [Брайана] Идову был 100-процентный момент, у них тоже были моменты. Сгоряча говорить, что "Химки" были намного сильнее, не хочется", - добавил полузащитник подмосковного клуба.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Химки" во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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