"Йокерит" обменял хоккеиста Лехтонена в СКА

ТАСС, 17 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА получил у хельсинкского "Йокерита" права на финского защитника Микко Лехтонена в обмен на денежную компенсацию и права на американца Бреннана Менелла. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".

"Мы не смогли договориться с Лехтоненом из-за финансового вопроса. Практически все крупные клубы КХЛ были заинтересованы в правах на него. Предложение СКА было, безусловно, лучшим из полученных нами, и мы его приняли", - сказал генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри.

Как сообщает пресс-служба СКА, соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года. Финский защитник станет шестым легионером в петербургском клубе. За команду уже выступают шведы Ларс Юханссон, Оскар Фантенберг, канадцы Линден Вей, Мэт Робинсон и финн Йоонас Кемппайнен.

Лехтонену 27 лет, в минувшем сезоне он играл за "Йокерит" и команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Коламбус". В НХЛ хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 6 (0 шайб + 6 результативных передач) очков. Также он играл за финские ТПС, "Туто", "Коокоо" и "Таппару". В составе сборной Финляндии Лехтонен стал чемпионом мира в 2019 году.

Менеллу 24 года, в прошедшем сезоне он выступал за минское "Динамо". В 47 матчах за минский клуб защитник набрал 38 (5 шайб + 33 результативные передачи) очков. Минувшим летом американец подписал годовой контракт с "Торонто".