{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: Кубок Кремля в 2022 году также может пройти во Дворце Ирины Винер-Усмановой

Текущий Кубок Кремля проходит на этой площадке впервые
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" и в дальнейшем может проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2019 году соревнования проходили в ледовом дворце "Крылатское", в 2020-м - не состоялись из-за пандемии. Ранее традиционным местом проведения турнира был СК "Олимпийский".

"Если договоримся с владельцами, то можем и следующий Кубок Кремля провести во Дворце Винер-Усмановой. Будем обсуждать, - сказал Тарпищев. - Надо понимать, что у них свои мероприятия, это мешает нам. Надо, чтобы не совпадали даты с нами, как в этом году, тогда реально".

Тарпищев отметил, что ему понравился старт Кубка Кремля - 2021. "Доволен, как стартовала квалификация. Корт чуть медленнее, чем обычно, но это по объективным причинам", - сказал он.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Футбол в России
"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Краснодарская команда отыгралась на 84-й минуте в домашней встрече
"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Читать полностью