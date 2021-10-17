Тарпищев: Кубок Кремля в 2022 году также может пройти во Дворце Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" и в дальнейшем может проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2019 году соревнования проходили в ледовом дворце "Крылатское", в 2020-м - не состоялись из-за пандемии. Ранее традиционным местом проведения турнира был СК "Олимпийский".

"Если договоримся с владельцами, то можем и следующий Кубок Кремля провести во Дворце Винер-Усмановой. Будем обсуждать, - сказал Тарпищев. - Надо понимать, что у них свои мероприятия, это мешает нам. Надо, чтобы не совпадали даты с нами, как в этом году, тогда реально".

Тарпищев отметил, что ему понравился старт Кубка Кремля - 2021. "Доволен, как стартовала квалификация. Корт чуть медленнее, чем обычно, но это по объективным причинам", - сказал он.