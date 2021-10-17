Сборная России по дзюдо завоевала пять медалей на турнире серии Большого шлема в Париже

ТАСС, 17 октября. Сборная России по дзюдо завоевала пять медалей и заняла второе место в медальном зачете на турнире серии Большого шлема. Соревнования проходили в Париже.

Российские дзюдоисты Арман Адамян (весовая категория до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг) завоевали золотые медали соревнований. Две серебряные медали российской команде принесли Рамазан Абдулаев (до 60 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг). Чемпион мира Яго Абуладзе, впервые выступавший в категории до 66 кг, уступил в первом раунде.

Первое место завоевали японские дзюдоисты, завоевавшие семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Тройку лидеров замкнула сборная Израиля, завоевавшая две золотые и одну бронзовую медаль.